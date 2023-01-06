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Общество

Гинцбург назвал изменение голоса симптомом гриппа B

Осиплость и изменение голоса являются характерными симптомами гриппа В, по этому признаку его можно отличить от гриппа А, рассказал ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам медика, данный вариант гриппа уже начал циркулировать в России и со временем вытеснит грипп типа А. При этом, по его словам, грипп В не может вызывать пандемию.

«Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьёт по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть, и голос у него очень сильно меняется, садится», — сообщил Гинцбург.

Остальные симптомы гриппа В, по словам учёного, в целом схожи с другими респираторными заболеваниями: воспалительный процесс начинается в носоглотке, далее опускается в бронхи и лёгкие. «Если не остановить этот процесс опускания возбудителя, то присоединяется бактериальная инфекция, которая переходит в бронхит или воспаление лёгких, дыхательную недостаточность», — отметил он.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время самым распространённым в РФ является вариант гриппа А (H1N1/09), или свиной грипп, который выявлен уже во всех регионах страны. Как сообщала ранее глава ведомства Анна Попова, он является очень заразным, а также даёт серьёзные осложнения и может стремительно развиваться. 

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