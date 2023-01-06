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Общество

Две трети ледников Земли исчезнут к 2100 году – исследование

Международная группа ученых прогнозирует, что при нынешних тенденциях изменения климата уже к концу века исчезнут две трети мировых ледников. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

По словам специалистов, ледники потеряют к 2100 году от 26 до 41 % своей массы, если средние глобальные температуры повысятся выше значений 2015 года на 1,5-4 градуса. Это приведет к повышению уровня моря от 90 до 154 миллиметров, а также к исчезновению от 49 до 83 процентов ледников Земли.

Поскольку потеря массы линейно связана с повышением температуры, адекватные усилия по предотвращению потепления уменьшат потерю ледников. Согласно докладу, представленному на Конференции ООН по изменению климата 2021 года, взятые правительствами стран мира климатические обязательства предусматривают повышение глобальных температур на 2,7 градуса Цельсия, что приведет к повышению уровня моря примерно на 115 миллиметров.

Горные ледники, которые представляют собой многолетние ледяные массивы, за исключением ледяных щитов Гренландии и Антарктики, являются критически важным водным ресурсом для почти двух миллиардов человек.

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