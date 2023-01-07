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Общество

Морозы до минус 35 градусов ожидаются в ряде регионов России

Морозы до минус 30–35 градусов ожидаются в ряде регионов Центральной России 8–9 января, сообщает ТАСС. 

До минус 34–35 градусов ожидается во Владимирской и Тверской областях. Около минус 29–30 градусов прогнозируется в Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Ярославской областях. Мэрия Ярославля решила отменить уроки в школах города 9 января для учеников первых-четвёртых классов, при этом режим свободного посещения введён для учащихся пятых-одиннадцатых классов.

В Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях ночами температура воздуха ожидается до минус 20–27 градусов.

Тем временем в Псковской области пик низкой температуры приходится на 7 января. 8 и 9 января температура станет подниматься и достигнет минус 10–15 градусов в области. 

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