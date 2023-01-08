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Общество

Итоги года в сфере культуры подвёл Борис Елкин

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

Итоги года в сфере культуры подвёл глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что центр детского чтения победил в конкурсе Минкультуры и получит 5 млн рублей на создание модельной библиотеки по нацпроекту «Культура». Детская библиотека «Радуга» стала второй во всероссийском конкурсе «Золотая полка» и пополнит свою коллекцию книг. Псковский планетарий приобрёл проектор для полнокупольных фильмов. Впервые учреждение посетил космонавт Сергей Кудь-Сверчков. ДМШ № 5 получила новые духовые инструменты. В учреждении проведён ремонт, а в концертном зале заменены кресла. Новые музыкальные инструменты поступили и в ДМШ № 4. В Доме офицеров обновлено световое оборудование и заменён пол в концертном зале. 

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализованы три крупных социальных проекта. Создана открытая мастерская печатной графики «Доступный эстамп», проведён фестиваль «Центр талантов», состоялось историческое шоу «Россия начинается здесь». За год в учреждениях культуры прошли сотни мероприятий для псковичей. 

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