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Общество

В Пскове чаще всего от кошмаров о работе страдают девушки − опрос

Работа снится по ночам 41% псковичей, особенно часто — молодым сотрудникам до 24 лет. Такие данные опроса приводит SuperJob. У 56% нет подобных сновидений.

Тех, кто и во сне продолжает обдумывать поставленные руководством задачи, среди женщин больше, чем среди мужчин (51% против 34%).

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кого посещают сны, а иногда и кошмары, связанные с работой (57% среди молодежи до 24 лет и 39% среди псковичей старше 45): «Изредка, когда на работе аврал, бывает, снится продолжение».

С ростом уровня доходов «рабочие» сновидения все реже беспокоят горожан: 48% среди опрошенных с зарплатой до 30 тыс. руб. и 41% среди сотрудников с зарплатой от 80 тыс. руб. Последних посещают более приятные сны: «Мне снятся по ночам наличные крупными купюрами».

 

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