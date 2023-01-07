Получить подарок из рук дирижёра Губернаторского оркестра могут юные псковичи

14:43, 08 января 2023, ПАИ

8 января в большом концертном зале Псковской областной филармонии слушатели побывают на концерте Губернаторского симфонического оркестра, который исполнит композиции Петра Чайковского из балета «Щелкунчик». Сегодняшний концерт пройдёт «в обрамлении современных технологий от «Кванториума».



Кроме того, филармония приглашает детей от 6 до 12 лет проявить фантазию и поучаствовать в конкурсе, определившись кем из героев «Щелкунчика» они хотели бы стать.



«Пусть ребенок изобразит себя героем сказки, используя фотографию своего лица. Помогите ему продумать костюм и фон, напоминающий о сказке. Используйте любую технику: рисунок, аппликацию, пластилинографию. До 1 февраля присылайте фотографию работы на почту art@pskovlib.ru с указанием ФИО автора, места учебы, контактным номером телефона и наименованием героя, в образе которого ваш ребенок изобразил себя», - говорится в сообщении филармонии.

Тррёх победителей определят 5 февраля. Они получат свои призы на сцене БКЗ из рук дирижера во время следующего концерта

