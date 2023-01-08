Стала известна причина отсутствия воды в Псковском районе

20:42, 08 января 2023, ПАИ

В деревне Ваулино со вчерашнего вечера произошло отключение воды. Порядка тысячи человек набирает воду из колонок, сообщают жители деревни.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова отмечает, что, по предварительным данным, насос не выдержал морозов. Бригада муниципального предприятия «Коммунальные услуги», обсуживающая данную местность, забрала насос, чтобы отогреть и отремонтировать технику.

Исходя из информации, полученной от заместителя директора предприятия, обе скважины работают исправно, подача воды осуществляется в штатном режиме. Утечек на водопроводе не выявлено. Часть домов не обеспечены водой в связи с возможным промерзанием участка водопровода. В понедельник, 9 января, будет осуществлён очередной выезд специалистов для поиска возможной неисправности.