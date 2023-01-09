Объекты культурного наследия исследуют в Псково-Печерском монастыре

22:36, 08 января 2023, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре продолжаются исследования объектов культурного наследия, сообщает группа «Возрождение Псков».

Работы проводят Московский инженерно-физический институт, Физический институт Российской академии наук. Учёные установили автоматические сканирующие системы. В онлайн-режиме они проводят микрофотографирование с шагом 1 микрон, затем проводят сшивку нескольких слоёв в единый трек, и получается единая система координат для всех фотопластин, установленных в детекторах.

Подобных устройств в России несколько: в Москве и Московской области. Методика проста в реализации, эффективна, не требует присутствия людей во время работы детекторов. В 2022 году благодаря этой методике в Даниловом монастыре в Переяславле-Залесском найдены неизвестные полости между церквями, помещения в замурованных подвалах церкви. Результаты исследования получили высокую оценку и премию Макарьевского фонда за естественно-научные работы.