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Политика

Раненных в Макеевке военнослужащих доставили в Самарскую область

Вторая группа военнослужащих, раненных в Макеевке ДНР и проходивших лечение в ростовском госпитале, прибыла в Самарскую область. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В воскресенье, 8 января, в Самарскую область прибыл второй спецборт Министерства обороны. Он доставил военнослужащих, которые были ранены при ударе по Макеевке и проходили лечение в ростовском госпитале», — говорится в сообщении.

Как рассказал губернатор региона Дмитрий Азаров, в госпитале Ростова-на-Дону ещё остаётся на лечении 15 военнослужащих из Самарской области. «Доставлены туда в том числе наши бойцы, которые до этого были в городской больнице Макеевки, все они сегодня уже в ростовском госпитале. И по мере того, как врачи дадут возможность транспортировки, мы постараемся также доставить их сюда, на Самарскую землю. Часть военнослужащих уже размещены в специализированных госпиталях Министерства обороны в Москве и Санкт-Петербурге и также получают качественное лечение», — цитирует пресс-служба Азарова.

6 января первая группа из 45 раненных в Макеевке военнослужащих прибыла в Самарскую область. Ранее губернатор региона Дмитрий Азаров сообщал, что в целом в самарский госпиталь планируется направить около 60-70 военнослужащих. Азаров также доставил в ДНР медикаменты для лечения раненых, а в Ростов-на-Дону — необходимое обмундирование для военнослужащих и другие необходимые вещи. В правительстве Самарской области отмечали, что глава региона планирует ходатайствовать о присвоении землякам, спасавшим своих товарищей в Макеевке, государственных наград за проявленные мужество и отвагу.

Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели 89 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами РСЗО HIMARS («Хаймарс») производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооружённых сил РФ в Макеевке, два из них были сбиты средствами ПВО. Удар был нанесён в новогоднюю ночь.

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