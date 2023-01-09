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Общество

Сотрудники СК посетили центр помощи детям в Пскове

Фото центра помощи детям

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области пришли к ребятам в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Об этом сообщает группа «ВОО СВДД «Дети всей страны» Псковской области».

Встреча была приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

Мероприятие было проведено совместно с председателем Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны».

Фото центра помощи детям

С целью повышения уровня правовой грамотности с ребятами разобраны наиболее частые ситуации, которых следует избегать, чтобы не стать жертвой преступления или не вступить в конфликт с законом, а также применяемые к нарушителям меры ответственности и их последствия.

В продолжение встречи в целях создания у детей антикоррупционного мировоззрения побеседовали на тему о вреде коррупции и её негативных последствиях. Поскольку этот день богат на различные события, была затронута тема героев Отечества прошлого и современности, некоторые из которых родились или стали известны своими подвигами на Псковской земле.

Фото центра помощи детям

В заключительной части мероприятия у ребят была возможность раскрыть затронутые темы через рисунки.

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