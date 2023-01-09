Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны

10:44, 09 января 2023, ПАИ

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило ограничение полетов в аэропорты центральной части России и юга страны до 14 января 2023 года, сообщает Lenta.ru.

Согласно опубликованной информации, режим ограничений на выполнение рейсов в 11 городов продлен до 03:45 по московскому времени 14 января 2023 года. Это авиагавани Анапы, Брянска, Воронежа, Краснодара, Ростова-на Дону, Липецка, Курска, Белгорода, Геленджика, Элисты и Симферополя.

Ранее в декабре российские авиакомпании получили больше допусков на полеты за границу. Так, перевозчик Red Wings начнет выполнять перелеты в Азербайджан и Китай пять и два раза в неделю соответственно. Компания «Азимут» получила допуск на осуществление семи рейсов в неделю из временно закрытого аэропорта Краснодара в Самсун (Турция).