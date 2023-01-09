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О технологии уборки снега в Великих Луках в 1950-е годы рассказали в архиве

О технологии уборки снега в Великих Луках в 1950-е годы рассказали в Государственном архиве Псковской области.

Детали можно найти в Решении №23 Исполнительного комитета Великолукского городского Совета депутатов трудящихся от 5 января 1956 года. В нем определены и ответственные за уборку снега, и фронт их работ, и часы уборки.

«Установить, что уборка и очистка территорий должна ежедневно заканчиваться до 8 час. 30 мин. утра, а в случае снегопада и метелей немедленно. Очистку крыш от снега производить до 7 час. утра. Сброшенный снег должен быть скучен, а по улицам: Ленина, Пушкина, Карла Либкнехта, Октябрьская, Торопецкая, Ботвина, Матросова, Л. Чайкиной, Спартака, пл. Ленина и вокруг памятника А. Матросову вывезен в тот же день», - говорится в материалах.

Документ запрещал «наносить повреждения зеленым насаждениям» и «сваливать снег с мусором в реки, канавы, пруды и кюветы». Нарушителей ждал штраф в размере 100 рублей или принудительные работы на срок до одного месяца.

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