33 псковича после праздников попали в психбольницу с белой горячкой

15:30, 09 января 2023, ПАИ

33 псковича после праздников попали в психбольницу с алкогольным психозом, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

По его словам, при госпитализации таких пациентов никто из врачей не пострадал.

В общей сложности скорая помощь в новогодние каникулы выезжала на шесть тысяч вызовов, более 900 из которых - детские. Были в том числе и инциденты после катания на «ватрушках», но в этом году, уточнил врач, меньше, чем обычно.

Денис Сачков отметил также, что после новогодних праздников заболеваемость гриппом в Пскове пошла на убыль.

