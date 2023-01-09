Первая детская школа сапсерфинга откроется в Пскове
Первая на Северо-Западе России школа сапсерфинга откроется в Пскове в этом году. Об этом рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM президент Федерации серфинга Псковской области Михаил Шалько.
Он уточнил, что новая школа будет бесплатной, а финансирование будет осуществляться за счет грантовых конкурсов из президентского фонда.
Планируется, что в несезонное для сапсерфинга время дети будут заниматься в бассейне. Место для новой секции уже найдено.
«Это работа на перспективу. Будем растить чемпионов на будущее, у нас уже очень сильные спортсмены. Российские девочки взяли чемпионство мира по сапсерфингу в двух дисциплинах», - подчеркнул Михаил Шалько.
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