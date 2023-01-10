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Общество

О трансформации муниципалитетов расскажет Елена Тимашова на «Серебряном дожде»

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 10 января, в 14:00.

Главная тема разговора - трансформация нескольких муниципалитетов региона в муниципальные округа, которая началась в конце минувшего года.

  • Как прошли публичные слушания? Какие новые районы присоединились к инициативе по преобразованию в округа?
  • Какие вопросы чаще всего задают жители районов и как на предлагаемые новации реагируют главы волостей?
  • Останется ли местная власть близка к людям или «уедет» в районные центры?

Об этом у Елены Тимашовой спросят ведущие «Оглавления» Александр Машкарин и Надежда Назаренко сегодня в 14:00.

Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.

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