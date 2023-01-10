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Общество

Порядок перехода муниципалитетов на новую модель управления разъяснила Елена Тимашова

Почему все муниципалитеты в Псковской области не могут сразу перейти на новую модель управления, объяснила в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова.

По её словам, переход на новую модель возможен только по инициативе конкретного муниципалитета. «Это, конечно, можно сделать и по инициативе органов государственной власти, но мы полагаем, что все-таки необходимо соблюдать определенную степень самостоятельности и независимости. И с учетом экономических условий, и с учетом той ситуации, которая существует в конкретном муниципальном образовании», — объяснила Елена Тимашова и добавила, что никого не будут принудительно «гнать» в муниципальные округа.

Она подчеркнула, что административного давления не будет до тех пор, пока не примут федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти.

Елена Тимашова отметила, что на данную модель уже перешло очень много регионов России. «Она очень правильная с точки зрения консолидации всех ресурсов: и имущественных, и финансовых, и кадровых. Она правильная, наверное, и в сложившихся условиях. Например, сейчас сельские поселения недополучат деньги в бюджет от налога на имущество, потому что у нас существенно снизилась кадастровая стоимость. Это очень хорошо для людей, но не очень хорошо для сельского поселения, потому что они не собирают налогов. Поэтому вот в этих условиях консолидация всех финансовых усилий – это один из вариантов сохранить ту стабильность, финансовую и экономическую, которая существует в муниципальном образовании», — пояснила она.

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