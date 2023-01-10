«Комсомольская правда – Псков» подвела итоги 2022 года

21:45, 10 января 2023, ПАИ

Журналисты издания «Комсомольская правда – Псков» вспомнили самые значимые события 2022 года и собрали их в отдельный дайджест.

Таким образом, читатели смогут не только вспомнить главные новости ушедшего года, но и посмотреть фотографии к ним.

Когда ввели QR-коды? Как псковичи спасли примёрзшего ко льду лебедя? Как встретила Псковская земля котов-беженцев с Украины? Событий было много. Журналисты разместили их в хронологическом порядке.

Ознакомьтесь с итогами 2022 года по версии «Комсомольской правды – Псков».