«Комсомольская правда – Псков» подвела итоги 2022 года
Журналисты издания «Комсомольская правда – Псков» вспомнили самые значимые события 2022 года и собрали их в отдельный дайджест.
Таким образом, читатели смогут не только вспомнить главные новости ушедшего года, но и посмотреть фотографии к ним.
Когда ввели QR-коды? Как псковичи спасли примёрзшего ко льду лебедя? Как встретила Псковская земля котов-беженцев с Украины? Событий было много. Журналисты разместили их в хронологическом порядке.
Ознакомьтесь с итогами 2022 года по версии «Комсомольской правды – Псков».
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10 января 2023
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