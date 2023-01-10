Банк России выпускает инвестиционные монеты

23:44, 10 января 2023, ПАИ

Банк России выпускает в обращение инвестиционные монеты: это серебряная монета «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля и золотая — «Золотой червонец» номиналом 10 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьём змея. В ЦБ напомнили, что образ святого Георгия на Руси с XI века использовали в качестве государственного символа. Его изображали на княжеских печатях, штандартах, гербах и монетах.

На оборотной стороне монеты «Золотой червонец» в центре расположено изображение крестьянина-сеятеля, на заднем плане слева — лучи восходящего солнца, справа — дымящиеся заводские трубы, в центре — поле и плуг, вверху — надпись «Один червонец», внизу — даты «1923» и «2023».

В связи с этим ЦБ отмечает, что советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году на Петроградском монетном дворе. Они по своим параметрам повторяли царские 10 рублей. Их дизайн был разработан медальером Антоном Васютинским на основе эскиза для одной из дореволюционных сельскохозяйственных выставок, напомнили в регуляторе.

Инвестиционная монета «Георгий Победоносец» изготовлена из серебра 999 пробы (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г), имеет диаметр 39 мм. Монета «Золотой червонец» номиналом 10 рублей изготовлена из золота 999 пробы (масса металла в чистоте — 7,78 г) и имеет диаметр 22,6 мм.

Обе монеты выпущены тиражом до 500 тыс. Они являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приёму по номиналу для всех видов платежей без ограничений, напомнили в Банке России.