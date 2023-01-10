Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Банк России выпускает инвестиционные монеты

Две новые монеты выпускает Банк России. Фото: скрин видео

Банк России выпускает в обращение инвестиционные монеты: это серебряная монета «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля и золотая — «Золотой червонец» номиналом 10 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьём змея. В ЦБ напомнили, что образ святого Георгия на Руси с XI века использовали в качестве государственного символа. Его изображали на княжеских печатях, штандартах, гербах и монетах.

На оборотной стороне монеты «Золотой червонец» в центре расположено изображение крестьянина-сеятеля, на заднем плане слева — лучи восходящего солнца, справа — дымящиеся заводские трубы, в центре — поле и плуг, вверху — надпись «Один червонец», внизу — даты «1923» и «2023».

В связи с этим ЦБ отмечает, что советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году на Петроградском монетном дворе. Они по своим параметрам повторяли царские 10 рублей. Их дизайн был разработан медальером Антоном Васютинским на основе эскиза для одной из дореволюционных сельскохозяйственных выставок, напомнили в регуляторе.

Инвестиционная монета «Георгий Победоносец» изготовлена из серебра 999 пробы (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г), имеет диаметр 39 мм. Монета «Золотой червонец» номиналом 10 рублей изготовлена из золота 999 пробы (масса металла в чистоте — 7,78 г) и имеет диаметр 22,6 мм.

Обе монеты выпущены тиражом до 500 тыс. Они являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приёму по номиналу для всех видов платежей без ограничений, напомнили в Банке России. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2023

Для заключённых ИК-6 провели профессиональный мастер-класс по пошиву спецодежды
10 января 2023

Банк России выпускает инвестиционные монеты
10 января 2023

«Комсомольская правда – Псков» подвела итоги 2022 года
10 января 2023

Псковский технический лицей вошёл в топ-200 лучших образовательных учреждений страны
10 января 2023

К юбилею Печор в городе обновят инфраструктуру
10 января 2023

В южных и юго-западных районах Псковской области ожидаются сильные снегопады
10 января 2023

Вера Емельянова: Решение о начале дистанционного обучения в школах было принято своевременно
10 января 2023

В Бежаницком районе молодые парни впервые встали на воинский учёт

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...