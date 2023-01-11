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Общество

День заповедников и национальных парков России отмечается 11 января

День заповедников и национальных парков России отмечается ежегодно 11 января. Об этом пишет портал calend.ru. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые помогают уберечь от гибели часть дикой природы и животного мира.

Фото: группа «Музей-заповедник «Изборск» соцсети «ВКонтакте».

Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 

«11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский», — говорится в сообщении. 

Целью создания заповедника стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале.

В 1986 году решением ЮНЕСКО Баргузинскому заповеднику был присвоен статус биосферного, он был включен в международную сеть биосферных резерватов. Сегодня этот заповедник является составной частью объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в «заповедное ожерелье» (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, Забайкальский национальный парк). Заповедники сохраняют 80% видового богатства растительного и животного мира.

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