День заповедников и национальных парков России отмечается 11 января

07:03, 11 января 2023, ПАИ

День заповедников и национальных парков России отмечается ежегодно 11 января. Об этом пишет портал calend.ru. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые помогают уберечь от гибели часть дикой природы и животного мира.

Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.

«11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский», — говорится в сообщении.

Целью создания заповедника стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале.

В 1986 году решением ЮНЕСКО Баргузинскому заповеднику был присвоен статус биосферного, он был включен в международную сеть биосферных резерватов. Сегодня этот заповедник является составной частью объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в «заповедное ожерелье» (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, Забайкальский национальный парк). Заповедники сохраняют 80% видового богатства растительного и животного мира.