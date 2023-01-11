Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какие изменения ждут псковских автомобилистов, обсудят на «Серебряном дожде»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 11 января, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Он подведёт итоги 2022 года, расскажет о том, сколько аварий случилось в Пскове во время новогодних каникул, часто ли среди нарушителей правил дорожного движения оказываются туристы. Также речь пойдёт о том, куда стоит обращаться, если припаркованный автомобиль мешает проезду, и кому жаловаться на брошенный автохлам. 

Кроме того, Владимир Папорт озвучит информацию о том, какие изменения ждут псковских автомобилистов — где появится круговое движение, а где — камеры фиксации нарушений, а также объяснит, почему с городских улиц убирают нерегулируемые пешеходные переходы.    

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2023

В Петербурге с начала января выпало 20% от месячной нормы осадков
11 января 2023

Какие изменения ждут псковских автомобилистов, обсудят на «Серебряном дожде»
11 января 2023

До +1 градуса потеплеет в Псковской области 12 января
11 января 2023

Почти 590 тысяч рублей составит маткапитал на первого ребенка в 2023 году
11 января 2023

В Псковской области превышен эпидпорог по ОРВИ среди детей
11 января 2023

ВИДЕО Улицу Кузнецкую затопило в Пскове
11 января 2023

До -3 градусов ожидается сегодня в Пскове

11 января 2023

Псковичи устроили флешмоб в поддержку избитого сотрудника «управляйки»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...