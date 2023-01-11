Какие изменения ждут псковских автомобилистов, обсудят на «Серебряном дожде»

12:55, 11 января 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 11 января, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Он подведёт итоги 2022 года, расскажет о том, сколько аварий случилось в Пскове во время новогодних каникул, часто ли среди нарушителей правил дорожного движения оказываются туристы. Также речь пойдёт о том, куда стоит обращаться, если припаркованный автомобиль мешает проезду, и кому жаловаться на брошенный автохлам.

Кроме того, Владимир Папорт озвучит информацию о том, какие изменения ждут псковских автомобилистов — где появится круговое движение, а где — камеры фиксации нарушений, а также объяснит, почему с городских улиц убирают нерегулируемые пешеходные переходы.

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».