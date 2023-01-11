Перекрёсток с круговым движением появится на улице Поземского в Пскове

15:43, 11 января 2023, ПАИ

Где в Пскове появится новый круговой перекрёсток, рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

По его словам, в рамках дальнейшей реконструкции улицы Леона Поземского появится круг на пересечении Леона Поземского - Шоссейная с выходом обратно на Леона Поземского, вокруг скейт-парка. «Будет организовано круговое движение с обеспечением парковочных мест для посетителей парка. Развязка будет сложная, но транспортные потоки будут по кругу. Проектная документация уже есть, это следующий этап реконструкции», - пояснил Владимир Папорт.

Также планируется круг Ваулиногорское шоссе - Леона Поземского. «Развязка Леона Поземского - Шоссейная - Алмазная появится в текущем году. А последний этап реконструкции - это следующий год», - добавил гость студии.