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Культура

Библиотеатр приглашает на программу «Звезда и смерть Фёдора Сологуба»

Библиотеатр «Прямая речь» библиотеки имени Курбатова приглашает на литературно-художественную программу «Звезда и смерть Фёдора Сологуба». Встреча с участием заслуженного артиста России Виктора Яковлева пройдёт 16 января в 15 часов в актовом зале (Профсоюзная, 2, первый этаж). Об этом сообщает сайт ПОУНБ.

Программа посвящена 160-летию Фёдора Сологуба.  

В своей нелёгкой жизни Фёдор Сологуб любил повторять: «Слава Богу, что есть стихи, остальное всё переможется».

Пожалуй, читатель более всего Сологуба знает как автора «Мелкого беса». Но знаток поэзии Серебряного века непременно вспомнит его стихи, наполненные символами, сквозь мрачность которых нет-нет да и проскользнёт романтический дух.

Претворяются все страдания
В сладкий, радостный яд.
О, любовь моя без лобзания,
Нежный, таинственный взгляд!

Его творчество было понятно и созвучно Александру Блоку, поэту-символисту, в душе которого метались прекрасные незнакомки и демоны. Оба стояли у истоков символистского направления. Оба были петербуржцами, всей полнотой души и сознания постигая величие и мрачность града Петра.

В монографии о Блоке Нина Берберова скажет о Сологубе с пронзительно-щемящей теплотой: «Сологуб, замечательный поэт, был одним из тех талантов, чьё развитие сокрыто ото всех. Однажды они являются в литературу уже сложившимися и умудрёнными поэтами. Всё их творчество несёт на себе отпечаток зрелости. Вдали от шума, от борьбы партий, школ, тщеславий живут они своей таинственной жизнью, замкнутые, скрытные; их называют брюзгами, несносными, противными. Настоящая слава приходит к ним через много лет после их смерти. С первой же встречи они с Блоком прониклись друг к другу симпатией и между ними установилось взаимопонимание. Иванов — это пиршество ума; Сологуб — чистая поэзия».

Снова покачнулись томные качели.
Мне легко и сладко, я люблю опять.
Птичьи переклички всюду зазвенели.
Мать-Земля не хочет долго тосковать.

Напомним, библиотеатр «Прямая речь» — проект регионального центра чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. В прошлом году он отметил 10-летие.   

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