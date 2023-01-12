Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Как правильно подойти к выбору книги, объяснила эксперт

Как выбрать книгу среди их большого количества, рассказала доктор филологических наук, преподаватель ПсковГУ Илона Мотеюнайте в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Она отметила, что, в первую очередь, можно опереться на мнение профессионалов в этой сфере: «Это люди, которые работают в этой сфере, и они предлагают нам фильтры для того, чтобы мы могли как-то ориентироваться в этом огромном мире книгоизданий… Они (эксперты. - Прим. ред.) много читали, они посвятили этому жизнь. У них в голове есть некоторые критерии отбора».

«<…> Кому-то достаточно даже рецензии «Лабиринта» или «Литрес», есть, например, блогеры книжные <...> Здесь так же, как во всем остальном, у вас может быть доверие к мнению человека, который вам просто близок», - объяснила Илона Мотеюнайте.

Гость студии отметила, что сама в последние годы воздерживается от советов, что почитать: «Я понимаю, насколько это индивидуально, насколько мой вкус профдеформировался».

«И в этом смысле есть друг, мама, муж. Я знаю самые разные случаи, на кого человек опирается, кто выступает этим «фильтром». Есть, опять же, блогеры», - продолжила преподаватель.

Также она добавила, что можно искать книги самостоятельно по своей стратегии: «Ну и есть, в конце концов, для самых таких интровертов <…> выстраивание собственной стратегии. Тебе попался роман, который тебе нравится. Запомни автора, запомни издательство, переводчика, редактора, серию. Запомни и иди дальше, выстраивая свою стратегию по этому пути. И выбирай, что тебе читать».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 января 2023

Как правильно подойти к выбору книги, объяснила эксперт
12 января 2023

«Зима!.. Крестьянин торжествуя»: Пушкинский заповедник подготовил новую программу
12 января 2023

Более 25 тысяч человек посетили псковский музей в новогодние каникулы
12 января 2023

Какие книги стоит читать, обсудят на «Серебряном дожде» 12 января
12 января 2023

Псковичам покажут уникальную шпагу, переданную в дар музею губернатором
12 января 2023

В Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря завершены отделочные работы
11 января 2023

21 и 22 января Санкт-Петербургский балет покажет в Пскове четыре спектакля
11 января 2023

Программу «Звезда и смерть Фёдора Сологуба» представят псковичам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...