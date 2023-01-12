Как правильно подойти к выбору книги, объяснила эксперт

15:40, 12 января 2023, ПАИ

Как выбрать книгу среди их большого количества, рассказала доктор филологических наук, преподаватель ПсковГУ Илона Мотеюнайте в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Она отметила, что, в первую очередь, можно опереться на мнение профессионалов в этой сфере: «Это люди, которые работают в этой сфере, и они предлагают нам фильтры для того, чтобы мы могли как-то ориентироваться в этом огромном мире книгоизданий… Они (эксперты. - Прим. ред.) много читали, они посвятили этому жизнь. У них в голове есть некоторые критерии отбора».

«<…> Кому-то достаточно даже рецензии «Лабиринта» или «Литрес», есть, например, блогеры книжные <...> Здесь так же, как во всем остальном, у вас может быть доверие к мнению человека, который вам просто близок», - объяснила Илона Мотеюнайте.

Гость студии отметила, что сама в последние годы воздерживается от советов, что почитать: «Я понимаю, насколько это индивидуально, насколько мой вкус профдеформировался».

«И в этом смысле есть друг, мама, муж. Я знаю самые разные случаи, на кого человек опирается, кто выступает этим «фильтром». Есть, опять же, блогеры», - продолжила преподаватель.

Также она добавила, что можно искать книги самостоятельно по своей стратегии: «Ну и есть, в конце концов, для самых таких интровертов <…> выстраивание собственной стратегии. Тебе попался роман, который тебе нравится. Запомни автора, запомни издательство, переводчика, редактора, серию. Запомни и иди дальше, выстраивая свою стратегию по этому пути. И выбирай, что тебе читать».