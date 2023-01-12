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Культура

Псковский филолог высказалась о романе «Гарри Поттер»

Причину популярности Гарри Поттера объяснила доктор филологических наук, преподаватель ПсковГУ Илона Мотеюнайте в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Во-первых, в Англии очень развиты два подростковых жанра: это fairy tail и это school storу<…> фэнтези – это тоже традиция оттуда. <…> Эта многожанровость в «Гарри Поттере», которая видна нам, она (автор. – Прим. ред.) использует стратегии самых разных жанров в своей литературе», – рассказала гость студии.

Особое внимание преподаватель уделила личности главного персонажа: «Это попадание в подростковость, потому что Гарри Поттер – непонятый одиночка. Гений, смелый, мужественный – то, что свойственно подростку. Причем, посмотрите, там ведь не как всегда. В сказке герой преимущественно один, но ему помогают какие-то волшебники, но он один сражается с драконами и устанавливает мир на земле».

«Посмотрите, что здесь он никогда не один – ему всегда помогают одноклассники. И вот эта тема дружбы, подростковой поддержки. И как раз этика протестантская. Дамблдор все знает, но он не давит на него (Гарри Поттера. – Прим. ред.) <…> В этом и прелесть, что он (Гарри Поттер. – Прим. ред.) должен сам, он должен сам сделать свой выбор», – добавила Илона Мотеюнайте.

Кроме того, по её словам, влияние на популярность книги произвела атмосфера и виртуальная реальность. «И это очень просто. Психология подростка попадает в психологию времени. Рубеж веков, 90-е годы. Ну и еще целый ряд факторов здесь влияет. Это просто интересно и здорово – этот параллельный мир, потому что начинается как раз виртуальная реальность в этот момент. И вот эти параллельные миры, иные миры, они начинают осваиваться – она (автор книги. – Прим. ред.) дала этот чудесный пример волшебников. Ну и, конечно, потом уже маркетинг и раскручивание, и так далее», – оценила книгу преподаватель.

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