Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Какие-то говорящие коты»: эксперт объяснила популярность романа Булгакова

Почему роман Булгакова «Мастер и Маргарита» в своё время обрёл большую популярность и не перестаёт нравиться читателям, объяснила доктор филологических наук, преподаватель ПсковГУ Илона Мотеюнайте в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Что происходит в Советском Союзе? Жуть совершенная. И тут какие-то говорящие коты, на улицу дьявол приходит. Но это же поразительно. С «Мастером и Маргаритой» есть некоторая сложность, потому что писался все-таки он в 1930-е, а вошел в литературный процесс в конце 1960-х», - отметила гость студии.

Она добавила, что Великая Отечественная война стала мощным культурным рубежом в России: «До этого традиции Российской империи и русской культуры, конечно, были подавляемы, были изгоями, но они были актуальны на уровне обыденности. Были люди, которые получили образование в Российской империи, которым было понятно многое из того, что изгонялось тогда, но тем не менее эта традиция религиозная была».

После войны, по словам Илоны Мотеюнайте, пошла «чисто советская идеология». «И тут здравствуйте. И Ершалаим, и Понтий Пилат, Левий Матфей. Вообще, это же очень здорово, очень ново, очень интересно. Это одна из причин внимания к этому роману. И вообще Булгаков тоже очень талантлив, конечно… Поэтому это так весело. Ну, мне кажется, что здесь тоже есть что изучать. И очень понятны причины популярности романа», - заключила преподаватель ПсковГУ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 января 2023

«Какие-то говорящие коты»: эксперт объяснила популярность романа Булгакова
12 января 2023

Псковский филолог высказалась о романе «Гарри Поттер»
12 января 2023

Псковский «Юный техник» стал победителем конкурса президентских грантов
12 января 2023

Как правильно подойти к выбору книги, объяснила эксперт
12 января 2023

«Зима!.. Крестьянин торжествуя»: Пушкинский заповедник подготовил новую программу
12 января 2023

Более 25 тысяч человек посетили псковский музей в новогодние каникулы
12 января 2023

Какие книги стоит читать, обсудят на «Серебряном дожде» 12 января
12 января 2023

Псковичам покажут уникальную шпагу, переданную в дар музею губернатором

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...