«Какие-то говорящие коты»: эксперт объяснила популярность романа Булгакова

17:58, 12 января 2023, ПАИ

Почему роман Булгакова «Мастер и Маргарита» в своё время обрёл большую популярность и не перестаёт нравиться читателям, объяснила доктор филологических наук, преподаватель ПсковГУ Илона Мотеюнайте в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Что происходит в Советском Союзе? Жуть совершенная. И тут какие-то говорящие коты, на улицу дьявол приходит. Но это же поразительно. С «Мастером и Маргаритой» есть некоторая сложность, потому что писался все-таки он в 1930-е, а вошел в литературный процесс в конце 1960-х», - отметила гость студии.

Она добавила, что Великая Отечественная война стала мощным культурным рубежом в России: «До этого традиции Российской империи и русской культуры, конечно, были подавляемы, были изгоями, но они были актуальны на уровне обыденности. Были люди, которые получили образование в Российской империи, которым было понятно многое из того, что изгонялось тогда, но тем не менее эта традиция религиозная была».

После войны, по словам Илоны Мотеюнайте, пошла «чисто советская идеология». «И тут здравствуйте. И Ершалаим, и Понтий Пилат, Левий Матфей. Вообще, это же очень здорово, очень ново, очень интересно. Это одна из причин внимания к этому роману. И вообще Булгаков тоже очень талантлив, конечно… Поэтому это так весело. Ну, мне кажется, что здесь тоже есть что изучать. И очень понятны причины популярности романа», - заключила преподаватель ПсковГУ.