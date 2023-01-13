Топ современных писателей представила псковичам филолог

09:28, 13 января 2023, ПАИ

Топ современных авторов в своём списке назвала доктор филологических наук, преподаватель ПсковГУ Илона Мотеюнайте в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Выступлю сейчас адвокатом дьявола. Действительно, мы (эксперты, филологи. - Прим. ред.) больше видим и глубже можем понять, но если исходить из того, что читательство - это индивидуальная жизненная какая-то практика и стратегия, то нужна ли эта глубина и это понимание. Для некоторых это может в какой-то информационный шум превратиться. У меня были такие случаи в жизни», - сказала Илона Мотеюнайте.

«Мне понравился Кирилл Рябов «Пёс» - этот роман, мне кажется, сопоставим с текстом Дмитрия Глуховского и очень хорошо описывает состояние именно сегодняшнего дня русского человека и русского общества. Мне неожиданно понравился «КГБТ+» Пелевина<…> Ещё мне нравится Евгений Абдуллаев», - рассказала преподаватель ПсковГУ.

В числе понравившихся современных писателей гость студии также назвала Евгения Чижова, Елену Катишонок, Александра Петрова, Полину Барсукову.

«Водолазкин и его последний роман мне очень понравился<…> А Ольга Кромер, я буквально летом прочитала ее роман «Тот город». Мне показалось, это изумительно, потому что очень важная для нашей литературы тема - тема тяжелого советского прошлого, катастрофического советского прошлого. Тема лагеря, которая с середины 2010-х годов просто взлетела в нашей литературе, она у нее решается по-новому, очень мудро, очень интересно, очень художественно, тонко», - заметила Илона Мотеюнайте.