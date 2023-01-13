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Культура

Эксперт посоветовала псковичам выбирать печатные книги

Почему люди собирают библиотеки и какая книга лучше – электронная или печатная, рассказала в рамках программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) доктор филологических наук, преподаватель ПсковГУ Илона Мотеюнайте.

«Нет ничего абсолютно необычного в моей библиотеке<…> У меня не очень большая библиотека. Это около трёх тысяч книг», - продолжила гость студии.

«<…> Собирать библиотеку – это индивидуальная практика, это часть твоей жизни. Ты себе оформляешь не только духовную жизнь, ты пространство оформляешь, собирая библиотеку. Кроме того, это связано с проблемой восприятия текста на экране. И я не устаю повторять этот пример. Оказывается, по крайней мере на данный момент, мы лучше воспринимаем информацию, когда мы держим книгу в руках», - объяснила Илона Мотеюнайте.

По её словам, проводились различные эксперименты, чтобы определить, как лучше воспринимается текст – на экране или в книге: «Но их было немного. Это еще только, как вы понимаете, начинается, у науки недостаточно данных<…> Но информация воспринимается мозгом, когда она связана с физической нагрузкой. И поэтому вес книжки и осязательный момент листания – он что-то говорит мозгу, информация усваивается таким образом лучше. А на экране, помимо всяких других особенностей восприятия на экране, – это не так».

«Потом это (оформление книг. – Прим. ред.) красиво. Но сейчас это дорого – мы можем понять. Но в принципе, посмотрите, как стали издавать красивые книги, какое разнообразие форматов оформления. И это же эстетически просто предмет искусства, - отметила преподаватель ПсковГУ. - Это же приятно иметь такое в доме, подержать в руках. Поэтому, мне кажется, это одновременно и мода, и человеческая потребность».

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