Псковский «Юный техник» стал победителем конкурса президентских грантов

17:24, 12 января 2023, ПАИ

Досуговый центр «Юный техник» получил поддержку Фонда президентских грантов на реализацию научно-просветительского проекта «Поехали». Результаты первого конкурса опубликованы на профильном сайте.

В рамках проекта планируется проведение большого количества лекций и мастер-классов по астрономии и основам астрофотографии в целом ряде регионов России, среди которых также Псков и Псковская область. Планируется провести три крупных астрономических фестиваля «Небо зовёт»: мероприятие пройдёт одновременно во всех регионах, также будет организована онлайн-трансляция.

Участники проекта выступят с лекциями и мастер-классами на различных астрономических слётах и форумах, в школах и детских лагерях, а также на других площадках.

Материалы проекта будут также доступны слабослышащим и глухим людям. «Каждый месяц две лекции по астрономии и космонавтике участников проекта будут снабжены сурдопереводом и опубликованы на YouTube и других ресурсах участников проекта. Будет создано не менее 50 новых жестовых слов по астрономии, геологии, физике, математике. Будут проведены научно-популярные беседы по астрономии и физике в школах для детей с нарушением слуха на русском жестовом языке, экскурсии в астрономические обсерватории (ГАО РАН, КрАО РАН, ГАИШ) на русском жестовом языке», — говорится в сопроводительной документации.

Как отмечают авторы проекта, их проект больше не про проблему, а про потребность: потребность разных людей узнавать новое об окружающем мире. «Астрономия позволяет привлечь внимание школьников и взрослых к науке, её достижениям, мотивирует к занятиям наукой, упрощает популяризацию научных знаний и научного мировоззрения», - отмечают организаторы.

Сроки реализации 1 февраля 2023 года – 31 июля 2024 года. Общая сумма расходов на реализацию проекта – 16 172 660 рублей, из них почти 8 млн рублей – софинансирование.