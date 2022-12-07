Псковичам рассказали об особенностях метода «стена в грунте»

17:32, 12 января 2023, ПАИ

Об особенностях и преимуществах строительства методом «стена в грунте» рассказали псковичам в строительной компании «Основа».

В строительстве используются разнообразные методы и технологии возведения фундаментов и оснований для зданий, сооружений разного целевого назначения. Один из наиболее эффективных методов обеспечения прочности стенок котлована для заложения фундамента - метод «стена в грунте». «Он используется в строительстве не первый год, так как демонстрирует на практике результаты», — говорится в сообщении.

Технология строительства стены в грунте используется при устройстве тоннелей метро, мостов и прочих сооружений. Такие объекты возводятся в регионах России с разными климатическими условиями и типами грунтов – Москва, Псков, Красноярск, Казань. Одна из причин распространения – возможность проведения строительных работ даже в условиях густой застройки города. При заложении фундамента гарантируется сохранность и невредимость зданий, расположенных рядом. Эта технология подходит для устройства противофильтрационных завес, подпорных стен, подземных стоянок и гаражей.

«Представленный метод считается универсальным, так как может использоваться на разных типах грунта. Соблюдение технологии, пошаговое выполнение работ гарантирует прочность и надежность. Если вы хотите оценить на практике все преимущества представленного метода, то стоит заручиться поддержкой профессионалов», — рассказали в компании «Основа», которая работает в этом направлении не первый год и предоставляет такие услуги, как:

комплексное выполнение работ одним подрядчиком;

строгий контроль качества на всех этапах строительства;

соблюдение установленных сроков.

Компания «Основа» располагает собственным парком высокопроизводительного оборудования, что позволяет выполнять весь объем работ на объекте без привлечения посредников. Стоимость и точные сроки выполнения заказа обсуждаются с каждым клиентом. Для консультации можно оставить заявку на сайте компании. В специальной форме нужно указать данные и номер телефона или адрес электронной почты для связи. «С вами оперативно свяжутся сотрудники, чтобы ответить на вопросы, а также уточнить детали при заказе услуги. С реализованными проектами можно ознакомиться на сайте компании», — говорится в пресс-релизе.