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Культура

Псковский филолог рассказала об интересе школьников к произведениям классиков

Произведения Пушкина предпочитают дети во время обучения в школе. Об этом рассказала доктор филологических наук, преподаватель ПсковГУ Илона Мотеюнайте в рамках программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«<...> Поделюсь очень важным для меня наблюдением моей бывшей коллеги. Она говорит, что дети предпочитают Пушкина. Между Лермонтовым и Пушкиным они выбирают Пушкина. Для меня это было откровением, потому что Лермонтов – типичная подростковость. Они говорят, что Лермонтов – какой-то депрессивный. Хотя у Пушкина сложностей и трагедий никак не меньше, чем у Лермонтова, но он так их подал, что это вот утешает, поддерживает и дает свет и надежду. Люди, а особенно дети, в этом сейчас нуждаются. Они это чувствуют», – объяснила гость студии.

Илона Мотеюнайте отметила, что Пушкин – это культурный герой в России: «Это так сложилось. У каждой нации такой герой есть, у нас это Пушкин. Это не навязанный культурный герой, а естественно сформированная фигура для нашей культуры. Его так восприняли когда-то и воспринимали потом очень долго. Навязывание тоже было, оно было разным и другим, и это отдельная тема, очень интересная. И поэтому этот культурный код, он жил долгое время. Что сейчас происходит? Я не могу сказать. Пушкин был человеком очень умным».

Гость студии также подчеркнула, что интерес к произведениям Пушкина меняется. «Я не уверена, что это в тренде сегодня. Еще больше я не уверена, что жизнь меняется кардинально. Она синусоидально развивается. Поэтому, если проследить вот эту синусоиду внимания к Пушкину, любви к Пушкину, чтения Пушкина, то мы здесь увидим и подъемы, и провалы. И не только оценочно-качественно, но и содержательно: что в нем находили, что из него брали. Культурным героем может стать человек, который тебе предоставляет целую огромную базу, арсенал каких-то идей, ценностей», - подытожила Илона Мотеюнайте.

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