В «Мальской долине» закупили новое снаряжение для проката

20:26, 12 января 2023, ПАИ

Парк активного отдыха «Мальская долина» сообщил о поступлении в прокат нового горнолыжного снаряжения. Оно пришло как для взрослых, так и для детей.

Среди новой экипировки — беговые лыжи, палки, горные лыжи, сноуборды, ботинки и шлемы.

«Выражаем особую благодарность администрации Псковской области и комитету по туризму Псковской области за оказанную поддержку проектов в области развития активных видов спорта нашего региона», — написали в соцсетях организаторы активного отдыха.