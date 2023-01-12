В Псковском районе в ДТП погиб водитель

19:41, 12 января 2023, ПАИ

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В Псковском районе у деревени Раздолье произошло столкновение автомобилей Nissan и Toyota Land Cruiser. В результате ДТП погиб водитель Nissan. Водитель Toyota Land Cruiser от госпитализации отказался

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.