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Происшествия

В Псковском районе в ДТП погиб водитель

В результате столкновения двух авто один водитель погиб. Фото ПАИ

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В Псковском районе у деревени Раздолье произошло столкновение автомобилей Nissan и Toyota Land Cruiser. В результате ДТП погиб водитель Nissan. Водитель Toyota Land Cruiser от госпитализации отказался 

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • В Псковском районе в ДТП погиб водитель
    Фото: ПАИ
  • В Псковском районе в ДТП погиб водитель
    Фото: ПАИ
  • В Псковском районе в ДТП погиб водитель
    Фото: ПАИ
  • В Псковском районе в ДТП погиб водитель
    Фото: ПАИ
  • В Псковском районе в ДТП погиб водитель
    Фото: ПАИ

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