В Псковском районе в ДТП погиб водитель
Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В Псковском районе у деревени Раздолье произошло столкновение автомобилей Nissan и Toyota Land Cruiser. В результате ДТП погиб водитель Nissan. Водитель Toyota Land Cruiser от госпитализации отказался
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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