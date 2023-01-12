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В ПсковГУ идёт строительство нового корпуса для медицинского факультета

Строительство нового медицинского корпуса ПсковГУ завершат уже в этом году. Фото: скрин видео

Строительство нового учебно-лабораторного корпуса Псков ГУ завершится уже в этом году. Сейчас здесь ведутся активные работы, сообщает телеканал «Первый Псковский».

В ПсковГУ совсем скоро появится новый корпус медицинского факультета. Его строительством занимается Минобороны России. В данный момент ведётся монтаж металлоконструкций и наружных электросетей. Все бетонные работы уже выполнены. В дальнейшем по плану начнётся монтаж сэндвич-панелей.

На реализацию проекта направят почти 1,5 млрд рублей. Ещё 50 млн потребуется на подведение всех коммуникаций. В новом корпусе расположатся учебный, лабораторный и анатомический блоки, помещения кафедр и административно-хозяйственная часть, включая студенческую столовую.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, строительство нового корпуса ПсковГУ поможет решить проблему дефицита медицинский кадров в регионе.

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