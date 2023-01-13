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Культура

Пушкинский заповедник вошёл в топ-15 самых посещаемых музеев

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова включила Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в список наиболее посещаемых федеральных музеев в дни новогодних и рождественских каникул. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

12 января в ходе брифинга, посвящённого итогам первой недели наступившего 2023 года и планам отрасли на ближайшее будущее, она сообщила, что в нынешние праздники только в музеях федерального подчинения (71 учреждение) побывал 1 046 105 человек.

«Лидерами по посещаемости стали Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея, их гостями стали примерно по 90 тыс. человек. Также популярностью в каникулы пользовались Царское Село (более 80 тыс. человек), Владимиро-Суздальский музей-заповедник (около 70 тыс. человек), музей-заповедник «Павловск» (65 тыс. человек)», — цитирует Ольгу Любимову пресс-служба министерства. Кроме того в озвученный на пресс-конференции, а затем и приведённый в Telegram-канале министра список из 15 музеев-заповедников и музейных комплексов вошли Музей Мирового океана, Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Новгородский музей-заповедник, тульский Музейный квартал, Петергоф, «Михайловское», «Малые Корелы», «Абрамцево», «Херсонес Таврический».

В «Михайловском» уточнили, что в праздники в музеях-усадьбах в составе Пушкинского заповедника побывало 15 884 посетителя. Традиционно большая часть туристического потока — 12 799 человек — взрослые. По традиции среди тех, кто едет к Пушкину, больше так называемых индивидуальных посетителей, то есть людей, путешествующих в одиночестве, семьями или небольшими дружескими компаниями. В этом плане соотношение «индивидуалов» (8 625) и гостей, прибывших в «Михайловское» в составе организованных туристических групп (7 259), в этом году сенсацией не стало, отметили в музее.

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