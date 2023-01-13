Не лечить облысение народными средствами посоветовала псковский врач

15:36, 13 января 2023, ПАИ

Не лечить начавшееся облысение народными средствами посоветовала псковичам врач - трихолог-дерматовенеролог Елена Луценко в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Елена Луценко порекомендовала не паниковать заранее, но обращать внимание на количество волос, которые остаются на расчёске и на подушке после сна.

«Я ничего не имею против народных методов лечения - отвары, настои ромашки, противовоспалительные дерматологические сборы. Можно использовать репейное масло, кто-то берёт настойку жгучего перца и втирает в кожу головы, стимулируя рост волос. Но не всегда человек может правильно оценить ситуацию, и народное лечение может затянуть патологический процесс. Человек придёт к врачу уже в том состоянии, когда помочь ему будет намного сложнее», - предупредила специалист.

По её словам, необязательно сразу отправляться к трихологу, можно записаться и к дерматовенерологу. «Трихолог - это тот же врач-дерматовенеролог. Трихология появилась недавно, и она выросла из дерматовенерологии. Все дерматовенерологи разбираются в болезнях волос. Поэтому вы можете пойти по полису к нам в поликлинику кожно-венерологического диспансера и пожаловаться доктору на свои проблемы: перхоть, шелушение кожи головы, зуд, волосы секутся или ломаются», - уточнила врач.

Елена Луценко рассказала, что к ней часто приходят женщины со снимками целого набора шампуней, бальзамов, масок и добавок. «БАДы, омега, коллаген, цинк... Чего там только нет. А на самом деле бывает, что это совершенно не нужно, а нужно другое. В диагностике поможет трихоскопия - чудная процедура, с помощью которой доктор увидит, что происходит на коже волосистой части головы и не только там. Ведь нередко выпадают брови, ресницы. Есть даже случаи универсальной и тотальной алопеции, когда полностью теряется волосяной покров на теле. Здесь нужна незамедлительная помощь, и не всегда человеку можно помочь вернуть волосяной покров», - добавила гостья студии.