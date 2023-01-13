Псковичка полностью лишилась волос на голове из-за коронавируса

16:48, 13 января 2023, ПАИ

Жительница Пскова полностью лишилась волос на голове из-за коронавируса. Об этом случае в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM рассказала врач - трихолог-дерматовенеролог Елена Луценко.

«Был один случай универсальной алопеции, когда волос на голове не осталось вообще. Для женщины это большая трагедия. Мы провели все возможные варианты лечения», - уточнила специалист, добавив, что помочь пациентке в Пскове не удалось.

«Благодаря развитию медицины, появлению новых препаратов, появились биопрепараты, которые позволяют лечить на новом уровне, это уже новые технологии. Я знаю, что она поехала в Петербург. Надеюсь, что ей там помогли. Единственное, что препарат этот необходимо принимать постоянно, чтобы волосы оставались на голове. Пока ещё при отмене есть случаи рецидивов», - добавила врач.

Елена Луценко рассказала, что в прошлом году псковичи особенно часто обращались к специалистам с жалобами на потерю волос после перенесённого коронавируса.

«После ковида было очень много пациентов, практически каждый второй. Это те случаи, которые не относились к диффузному выпадению волос, которые можно было списать на то, что толчком послужила коронавирусная инфекция. Сам ковид очень часто провоцировал другие виды алопеции - очаговые. Он провоцировал активное развитие андрогенетической алопеции - выпадение волос по мужскому, женскому типу. Обращений было очень много, хотя триггерным фактором изначально был ковид, но заболевание развивалось по своим собственным законам. И люди продолжают обращаться», - отметила врач.

Такие пациентам удаётся помочь. «Многие приходят на консультацию, получают первичную рекомендацию и благополучно исчезают, - привела пример Елена Луценко. - А потом я случайно узнаю, что всё помогло, волосы выросли, всё замечательно. Некоторые даже не обращаются, всё восстанавливается. Но бывают случаи, когда просто необходимо обязательно обратиться, чтобы успеть спасти. Были случаи очагового выпадения волос, которое неправильно велось самим пациентом. Может, само течение патологического процесса было таково, что, несмотря на лечение, процесс принимал злокачественное течение».