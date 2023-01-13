Окрашивание и выпрямление волос могут вызвать рак - псковский трихолог

17:03, 13 января 2023, ПАИ

Окрашивание и выпрямление волос могут вызвать рак груди и яичников, рассказала врач - трихолог-дерматовенеролог Елена Луценко в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Хочу сказать по поводу окрашивания и выпрямления. Недавно я слушала вебинар председателя Русского общества исследования волос Татьяны Валентиновны Селюк. Она сделала заявление, что недавние исследования выпрямителей и красок для волос доказали негативное влияние на женский организм. Состав того, чем мы выпрямляем, красим голову, содержит вещества крайне канцерогенные. Они могут вызывать канцерогенез гармонозависимых опухолей у женщин, в частности, рака яичника и рака молочных желёз. К этому надо прислушаться. Без нужды с природой бороться не стоит», - рекомендовала Елена Луценко.

Она посоветовала псковичкам использовать щадящее окрашивание и реже ходить на подобные процедуры.

«Понятно, что мы всё равно будем красить голову. Вьющиеся волосы все хотят выпрямить, прямые - накрутить. Но без этого можно жить, - отметила специалист. - Когда мы воздействуем на наши волосы химическими реагентами, мы разрушаем химические связи в кортексе. В стержне волос есть дисульфидные связи, придающие нашим волосам определённую форму, способствуют завитию, закручиванию. Когда мы воздействуем химическими реагентами, мы разрушаем эти связи, а другими реагентами создаём новые связи, полностью меняем структуру стержня волос. При постоянном окрашивании, химическом воздействии или выпрямлении стержень волоса крайне страдает, если уже не говорить про канцерогенез. Дальше следует пересушивание волос, ломкость, кончики секутся, волосы становятся тусклыми, жёсткими, плохо укладываются».

Елена Луценко обратила внимание, что в Европе красками для волос пользуются меньше. «У меня есть одна приятельница, которая уехала жить в Италию и через несколько лет вернулась абсолютно седая, серая, волосы еще не приобрели белый цвет. Я очень удивилась, но она сказала, что так принято, она ассимилировалась», - рассказала гостья студии.