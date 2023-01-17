При расторжении контракта на создание кампуса удалось сохранить деньги – ректор ПсковГУ

15:48, 17 января 2023, ПАИ

О непрофессионализме бывшего подрядчика по строительству кампуса на берегу реки Великой рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Хатман групп» выиграла, мы оценили, что это, посмотрели их практику. На самом деле, нам эта практика не понравилась, мы поставили в известность администрацию и все надзорные органы, потому что это бюджетные средства, большие деньги. Мы пригласили их ознакомиться с проектом, с объектом. Как можно выходить на объект, если ты его не знаешь, тем более на такой сложный», - сказала Наталья Ильина.

Она отметила, что компания произвела плохое впечатление и подходила к проекту непрофессионально. «Они так и не зашли на объект до Нового года, мы с ними расторгли договор в одностороннем порядке и сохранили аванс. Самое главное - мы сохранили деньги», - подчеркнула гостья студии.

Наталья Ильина добавила, что это люди, которые создают строительные пирамиды, входят во многие проекты и «играют» только там, где есть аванс. «А по ФЗ №44, где есть казначейское сопровождение, должно быть обязательное авансирование. То есть я обязана дать аванс, даже если они не вышли. Но мы аккуратно и красиво прошли по правовому полю. Мы проводим повышение квалификации совместно с ФАС. Поэтому получилось так, что мы сохранили аванс и в одностороннем порядке расторгли договор», - уточнила Наталья Ильина и сообщила, что сейчас проводятся новые торги.

Также она вспомнила ситуацию с одним из общежитий ПсковГУ на улице Карла Маркса, где подрядчик также не выполнил свои обязательства и теперь находится в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).

«К сожалению, есть такие подрядчики, и их немало, которые заходят специально на бюджетные организации по ФЗ №44 и стараются себя вести неправильно. Я всегда встречаюсь с руководителями организаций, которые выходят на строительные работы в университет. Я проговариваю, что это дети, студенты, академическое сообщество, что мы не можем сдвигать сроки. Это как школа. В школу 1 сентября надо прийти. В университете тоже нужно выполнять сроки. С детьми не шутят, детей не обманывают, молодёжь нельзя обманывать. Если вы не готовы, не беритесь, мы не будем ни с кем договариваться. У нас есть чёткое правовое поле, есть чёткие сроки. Не ходите к нам, если не рассчитываете свои силы», - сказала Наталья Ильина.

При всем этом ректор ПсковГУ заметила, что есть и положительные примеры работы с подрядчиками. В частности, при создании в вузе «Точки кипения» Агентства стратегических инициатив, ремонте общежития на Красноармейской, а также третьего и пятого этажей общежития на Карла Маркса. «Они выполняют свои обязательства вовремя и качественно», - заметила она.