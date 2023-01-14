Вход на территорию Псковского кремля закрыт 14 января
В связи с проведением в Псковском кремле закрытого праздничного мероприятия «Рождественская ёлка» 14 января вход на территорию кремля (Вечевая площадь, северная часть, Плоская башня) будет закрыт. Северные ворота будут также закрыты в целях обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Для посещения будут доступны Довмонтов город, Приказная палата и Власьевская башня. Вход на территорию кремля будет осуществляться только через Башню Святых ворот.
15 января все объекты кремля будут работать в штатном режиме.
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14 января 2023
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