Вход на территорию Псковского кремля закрыт 14 января

11:49, 14 января 2023, ПАИ

В связи с проведением в Псковском кремле закрытого праздничного мероприятия «Рождественская ёлка» 14 января вход на территорию кремля (Вечевая площадь, северная часть, Плоская башня) будет закрыт. Северные ворота будут также закрыты в целях обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Для посещения будут доступны Довмонтов город, Приказная палата и Власьевская башня. Вход на территорию кремля будет осуществляться только через Башню Святых ворот.

15 января все объекты кремля будут работать в штатном режиме.