Церковь Святой Варвары в Печорах откроют для прихожан

12:03, 14 января 2023, ПАИ

Церковь Святой великомученицы Варвары в Печорах откроют для посещения 15 января, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области» со ссылкой на настоятеля храма иерея Дмитрия Головнева.

Завтра в 10:00 храм будет вновь открыт для посещения.

«Литургия состоится в день памяти протоиерея Евгения 15 января. Считаю, что батюшка благословил это доброе дело и его любимый храм долгие годы будет мил нашим дорогим прихожанам. Поздравляю вас!» — приводят в Telegram-канале слова настоятеля храма.

Легендарным настоятелем храма Святой великомученицы Варвары с 1975 по 2021 год был протоиерей Евгений Пелешев, старейший священник Псковской епархии. Его дело продолжает иерей Дмитрий Головнев.

Церковь построили в XVIII веке. Капитальный ремонт в храме не проводили с момента постройки.

Напомним, храм закрыли на реставрацию в марте 2022 года. В декабре сообщалось, что храм планируют освятить 15 января.