ФОТОРЕПОРТАЖ Памяти павших

Псковская область присоединилась к общественно-патриотической акции «Дорогами Победы», в рамках которой псковичи обменялись с московскими коллегами опытом работы в сфере патриотического воспитания и добровольчества.

В мероприятиях приняли участие представители псковских и столичных молодежных общественных организаций, ветеранских объединений, патриотических движений и добровольческих отрядов. В рамках визита в Псковскую область московская делегация посетила ряд воинских мемориалов в Пскове. Совместно с представителями Правительства Псковской области и руководством общественных организаций региона делегаты возложили цветы к Вечному огню и к памятнику 6-й роте «Купол».