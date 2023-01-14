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Общество

17-летний лыжник представит Псковскую область на соревнования в Мурманске

Фото газеты "Островские вести"

14 января на базе АНО СОЦ «Юность» прошло Открытое Первенство города Острова по лыжным гонкам II этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам, сообщает газета «Островские вести». 

В них участвовали 129 спортсменов из Острова, Печор, Невеля, Струг Красных, Дедовичей, Великих Лук, Пскова и Псковского района, Себежа.Участников соревнований на островской земле приветствовали Президент ПРОО «Федерация лыжных гонок Псковской области» Владлен Небейголова и первый заместитель главы Островского района Юлия Колпинская. Они пожелали лыжникам честной борьбы, ярких побед, безопасных спусков, лёгких поворотов на лыжне.

Фото газеты "Островские вести"

В лыжных гонках свободным стилем спортсмены соревновались на дистанциях в 1,5; 3; 5 и 10 км соответственно своим возрастным группам.

На старт выходили юноши и девушки старшего возраста (2005-2006 г.р.), среднего (2007-2006г.р.) и младшего возраста ((2009-2010 г. р), (2011г.р. и младше), а также (2004-1087г.р),(1084 г.р. и старше).Все участники до соревнований познакомились с трассой и были настроены на победу. Хотя и признавали, что сегодня был не очень удачный день для лыжных гонок. Из-за погодных условий, а погода в этот день выдалась плюсовая (+2), снег на трассе был мокрым и тяжелым.

Лыжникам, чтобы развить скорость требовалось приложить немало усилий. Кто- то падал, но поднимался, ломал палки, их оперативно заменяли тренера, и спортсмен, собрав волю в кулак, не сходя с дистанции продолжал борьбу за призовое место. Не все были довольны своим результатом, но даже младшие участники после финиша сильно не расстраивались, а признавались, что еще отыграют время на других соревнованиях. Зима только началась и у них все еще впереди. Но, несмотря погодные условия, соревнования по лыжным гонкам были результативными. В каждой возрастной группе были определены лидеры. Лыжный сезон только начался, поэтому были и открытия новых имен.

Фото газеты "Островские вести"

Судейская коллегия, все тренеры, гости соревнований среди спортсменов отметили восходящую звездочку в младшей группе  — Марию Васильеву 2014 г.р. из г. Невель. Ей 8 лет, она бежала дистанцию 1,5 километра, была очень собранной и целеустремленной, и уверенно пересекла финиш. В соревнованиях Мария заняла в своей возрастной группе 2-е место, но все отметили, что у юной спортсменки есть хороший потенциал.Было и еще одно открытие —- Александр Ольховский 2006 г.р. из г Печоры «ПР ДЮСШ».

Фото газеты "Островские вести"

Бесспорный победитель в своей возрастной группе Александр примет участие в Первенстве Северо-западного округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет 17-22 января 2023 года, которое пройдет в г.Кировск Мурманской области, где будет представлять Псковскую область.

Завершились соревнования награждением победителей, в нем приняли участие судья соревнований заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Павел Мищенков и первый заместитель администрации Островского района Юлия Колпинская. Они вручили лидерам соревнований в каждой возрастной группе почетные грамоты, медали и кубки. 

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