17-летний лыжник представит Псковскую область на соревнования в Мурманске

20:42, 14 января 2023, ПАИ

14 января на базе АНО СОЦ «Юность» прошло Открытое Первенство города Острова по лыжным гонкам II этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам, сообщает газета «Островские вести».

В них участвовали 129 спортсменов из Острова, Печор, Невеля, Струг Красных, Дедовичей, Великих Лук, Пскова и Псковского района, Себежа.Участников соревнований на островской земле приветствовали Президент ПРОО «Федерация лыжных гонок Псковской области» Владлен Небейголова и первый заместитель главы Островского района Юлия Колпинская. Они пожелали лыжникам честной борьбы, ярких побед, безопасных спусков, лёгких поворотов на лыжне.

В лыжных гонках свободным стилем спортсмены соревновались на дистанциях в 1,5; 3; 5 и 10 км соответственно своим возрастным группам.

На старт выходили юноши и девушки старшего возраста (2005-2006 г.р.), среднего (2007-2006г.р.) и младшего возраста ((2009-2010 г. р), (2011г.р. и младше), а также (2004-1087г.р),(1084 г.р. и старше).Все участники до соревнований познакомились с трассой и были настроены на победу. Хотя и признавали, что сегодня был не очень удачный день для лыжных гонок. Из-за погодных условий, а погода в этот день выдалась плюсовая (+2), снег на трассе был мокрым и тяжелым.

Лыжникам, чтобы развить скорость требовалось приложить немало усилий. Кто- то падал, но поднимался, ломал палки, их оперативно заменяли тренера, и спортсмен, собрав волю в кулак, не сходя с дистанции продолжал борьбу за призовое место. Не все были довольны своим результатом, но даже младшие участники после финиша сильно не расстраивались, а признавались, что еще отыграют время на других соревнованиях. Зима только началась и у них все еще впереди. Но, несмотря погодные условия, соревнования по лыжным гонкам были результативными. В каждой возрастной группе были определены лидеры. Лыжный сезон только начался, поэтому были и открытия новых имен.

Судейская коллегия, все тренеры, гости соревнований среди спортсменов отметили восходящую звездочку в младшей группе — Марию Васильеву 2014 г.р. из г. Невель. Ей 8 лет, она бежала дистанцию 1,5 километра, была очень собранной и целеустремленной, и уверенно пересекла финиш. В соревнованиях Мария заняла в своей возрастной группе 2-е место, но все отметили, что у юной спортсменки есть хороший потенциал.Было и еще одно открытие —- Александр Ольховский 2006 г.р. из г Печоры «ПР ДЮСШ».

Бесспорный победитель в своей возрастной группе Александр примет участие в Первенстве Северо-западного округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет 17-22 января 2023 года, которое пройдет в г.Кировск Мурманской области, где будет представлять Псковскую область.

Завершились соревнования награждением победителей, в нем приняли участие судья соревнований заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Павел Мищенков и первый заместитель администрации Островского района Юлия Колпинская. Они вручили лидерам соревнований в каждой возрастной группе почетные грамоты, медали и кубки.