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Общество

МЧС предупреждает о мерах предосторожности при предстоящих крещенских купаниях

Фото газеты «Гдовская заря»

Сотрудники инспекторского участка № 1 г. Гдова Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области напоминают правила безопасности при погружении в крещенские купели.

«Совсем скоро праздник Крещения Господня. После праздничной службы, которая пройдёт в каждой церкви, многие устремятся к иордани, чтобы окунуться в студёную воду», — сообщает газета «Гдовская заря».

Прежде всего, не рекомендуется купаться в проруби в период обострения хронических заболеваний либо имея другие противопоказания по состоянию здоровья.

Перед тем как войти в воду, разогрейтесь, энергично размахивая руками и притопывая ногами, или совершите короткую пробежку, чтобы согреться и подготовиться к холодной воде. Подходите к проруби осторожно, надев нескользящую обувь и убедившись в надёжности поручней и лестниц. Входите в воду постепенно и никогда не погружайтесь слишком быстро.

Сотрудники ГИМС рекомендуют находиться в воде не более одной минуты во избежание переохлаждения и советуют обтереться полотенцем и надеть сухую одежду сразу после купания.

Не позволяйте маленьким детям купаться при низких температурах, так как обморожение может произойти очень быстро. Дети постарше должны заходить в воду под присмотром родителей или сопровождающих взрослых.

Проруби должны быть неглубокими, а на дне бассейна не должно быть посторонних предметов, коряг, камней и т. д. Также иордань должна быть оборудована лестницей или ограждением.

Главное — купайтесь только в специально оборудованных местах. Там безопасность будет обеспечиваться экстренными службами района: спасателями ПСО, сотрудниками МВД, сотрудниками ГИМС и медицинской службой.

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