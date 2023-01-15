Более 40% псковичей считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

13:01, 15 января 2023, ПАИ

43 % мужчин в Пскове считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин, сообщает SuperJob.

Разный пенсионный возраст мужчин и женщин чаще возмущает молодых мужчин. Сервис поиска высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, считают ли псковичи дискриминацией тот факт, что на пенсию по возрасту мужчины выходят на 5 лет позднее женщин. В опросе приняли участие экономически активные граждане города.

39 % псковичей утверждают, что права мужчин ущемляет выход на пенсию на 5 лет позже женщин. 50 % респондентов подобный факт дискриминацией не считают.



Мужчины почти вдвое чаще женщин называли дискриминацией 5-летнюю разницу в возрасте при выходе на пенсию: 43 против 20 % соответственно. Чаще всех подобного мнения придерживаются представители сильного пола моложе 34 лет (52 %): «Особенно учитывая, что длительность жизни у нас меньше, чем у женщин»; «Раз уж перед законом все равны, то тогда во всём!»



Любопытно, что хотя большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин («У них выше зарплата, и они меньше тратят времени, сил и здоровья на семью»), молодые представительницы слабого пола до 34 лет чуть более толерантны в вопросах гражданских прав, из них 30 % за одинаковый пенсионный возраст для представителей двух полов, тогда как среди женщин старше 45 лет — только 19 %.