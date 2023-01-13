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Экономика

Путин заявил о возможности снижении инфляции

Инфляция в РФ по итогам первого квартала 2023 года может снизиться с 11,9 до примерно 5 %, заявил президент России Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

«Инфляция ниже ожидаемой и имеет, что важно, тенденцию к сокращению. Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она где-то с сегодняшних 11,9 % может приблизиться к 5 %», — сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

«Кроме всего, промышленное производство у нас на подъёме находится, сельское хозяйство, строительство. Поэтому в целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно: если не хорошая», — продолжил Путин.

Он также сообщил, что безработица в стране находится на историческом минимуме.

Как отметил Путин, «ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».

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