Более 40 выплат и пособий будут проиндексированы в РФ

17:59, 15 января 2023, ПАИ

1 февраля россиян ждёт прибавка к различным выплатам, пособиям и компенсациям на 11,9 %. Как сообщил Минтруд в своём Telegram-канале, в общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных мер социальной поддержки, пишет «Российская газета».

Например, будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и прочее.

В частности, с учётом индексации размер маткапитала на первого ребёнка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Маткапитал на второго ребёнка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.

Индексация пройдёт на уровне фактической инфляции — на 11,9 %, пояснили в Минтруде.