Неделя памяти жертв холокоста начинается в России

07:47, 16 января 2023, ПАИ

Неделя памяти жертв холокоста пройдет в России с 16 по 31 января, ее официальное открытие состоится 22 января в Москве, сообщили в Российском еврейском конгрессе.

Неделя памяти жертв холокоста – это цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченный к Международному дню памяти жертв холокоста, который пройдет 27 января.

«В этом году региональные мероприятия начнутся с 16 января, а официальное открытие «Недели памяти» состоится 22 января в Москве, в Центральном доме актера, с показа спектакля «Кабаре Терезин», в ноябре 2022 года получившего национальную премию «Музыкальное сердце театра». В основе постановки, широко известной за рубежом, музыкальные и текстовые произведения, созданные в 1942-1944 годах заключенными нацистского концлагеря Терезиенштадт, среди которых были известные еврейские артисты и звезды эстрады. Авторами российской версии спектакля стали режиссер и сценарист Нина Чусова, композитор и художественный руководитель проекта Сергей Дрезнин и хореограф Сергей Филин», - сообщили в РЕК, передает РИА Новости.

Также в конгрессе добавили, что большинство регионов России готовятся провести мемориальные, культурные и образовательные мероприятия, посвященные теме холокоста, почти во всех школах регионов РФ пройдут уроки по истории холокоста.