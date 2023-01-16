Как правильно хранить кофе, рассказали россиянам

08:06, 16 января 2023, ПАИ

Тепло, воздух, влага и посторонние запахи губят вкус кофе, однако даже при правильном хранении рекомендуется употребить молотый кофе через неделю после вскрытия, а зерновой - через две, рассказал глава компании «Милфудс», купившей весной 2022 года бизнес финской Paulig в России, Викас Сои.

«Обжаренный кофе является хорошим абсорбентом, то есть способен впитывать в себя все из окружающей внешней среды. Для кофе губительны воздух, влага, тепло, свет и посторонние запахи. Мы рекомендуем хранить кофе в плотно закрытом заводском пакете», - заявил он, передает РИА Новости.

При этом, по словам эксперта, важно оставлять вентиляционный клапан на упаковке открытым и хранить кофе в темном месте при влажности не более 75 % и температуре не выше 27 градусов. «Если соблюдены эти условия хранения, то рекомендуется употребить молотый кофе через неделю после вскрытия, а зерновой - через две недели», - уточнил Викас Сои.