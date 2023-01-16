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Экономика

Открытие первой в Пскове бариста-школы обсудят на «Серебряном дожде»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 16 января, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (ФМ 88.3). На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева основатель первой и единственной в Пскове кофейной лаборатории Елена Вишневская.

  • Когда в Пскове откроется первая бариста-школа по правильному приготовлению кофе?
  • С ароматом вина и шоколада: какие новые кофейные вкусы создают в псковской кофейной лаборатории?
  • Из музыканта в бизнес-леди: как открыть свое дело без опыта?
  • Почему в Пскове мало кофеен, где правильно заваривают кофе?
  • Что такое спешелти кофе и почему его невозможно приготовить в домашних условиях?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

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