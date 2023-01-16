Что значит термин «спешелти» в кофейном мире, рассказала эксперт

14:45, 16 января 2023, ПАИ

Что значит категория «спешелти» в кофейном мире и в чем её особенность, рассказала в ходе программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) основатель первой и единственной в Пскове кофейной лаборатории Елена Вишневская.

По ее словам, спешелти кофе — это кофе, приготовленный из зёрен без дефектов и правильно обжаренный.

«Первая особенность - это выбрать правильное, хорошее, качественное зерно. Массовое зерно, зелёное, то есть еще до обжарки, стоит около трёх-четырёх долларов за килограмм, а спешелти - 15-20 долларов и выше. Почему? Потому что для людей в тех странах, где собирают этот кофе, это единственный доход. Чтобы как-то подороже зерно продать, они стали понимать: от того, как они вырастят зерно, как его обработают, как соберут, зависит вкус. На кофейной ветке вы можете одновременно увидеть цветочек, сгнившую ягоду, созревшую, зелёную, то есть созревает неравномерно. Машины собирают всё сразу. А здесь надо вручную выбрать зрелые ягоды, в них заложен хороший вкусовой потенциал», - пояснила гостья студии.

Также она подчеркнула, что много моментов влияет на качество зерна. Даже калибровка, где зерно должно быть примерно одного размера, чтобы оно равномерно прожарилось. Эксперт объяснила, что если зерна будут разного размера, то какая-то часть сгорит, а что-то недожарится.

«Большая проблема у меня была с гостями, потому что многие просили некислый кофе. Представьте, уксус не очень хочется пить, но если это апельсин? В апельсине положительная кислотность. Большинство гурманов любят горький кофе, но не любят кислый. Понятно почему. Потому что при сборе и сушке многие зёрна просто недозрели, как яблоко например. Это как раз неправильное сырьё. А когда зёрна созрели, кислотность ягодная, в каких-то сортах фруктовая», - уточнила Елена Вишневская.